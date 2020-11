Basilicata, scuole chiuse fino al 2 dicembre: l’annuncio del governatore (Di domenica 15 novembre 2020) Il presidente della Basilicata Vito Bardi ha annunciato che le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse in tutta la regione fino al 2 dicembre. La seconda ondata dell’epidemia… Questo articolo Basilicata, scuole chiuse fino al 2 dicembre: l’annuncio del governatore è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 15 novembre 2020) Il presidente dellaVito Bardi ha annunciato che ledi ogni ordine e grado rimarrannoin tutta la regioneal 2. La seconda ondata dell’epidemia… Questo articoloal 2: l’annuncio delè stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

