Carabinieri chiudono il Bar Calisto, assembramenti incontrollati (Di giovedì 12 novembre 2020) Continuano incessantemente le operazioni delle Forze dell'ordine contro le violazioni delle regole anti Coronavirus. Stavolta i Carabinieri hanno disposto la chiusura del Bar Calisto, famoso locale e simbolo di Trastevere. Tre giorni di chiusura, questo il provvedimento che i Carabinieri hanno disposto per il San Calisto, noto bar della Capitale. Provvedimento motivato da assembramenti nel bar. Infatti i Carabinieri hanno trovato nove persone contemporaneamente, nell'esercizio commerciale di Trastevere. Il provvedimento inevitabile I Carabinieri non hanno potuto che constatare la violazione nella mattinata di ieri 11 novembre. Troppe persone nel bar e tutti insieme nonostante le regole anti Covid. All'interno del bar di piazza San Calisto

