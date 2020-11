Traffico Roma del 03-11-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 novembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto poco ilsul Grande Raccordo Anulare dei rallentamenti e sono segnalati Giusto tra Prenestina e lo svincolo per La 24 su carreggiate rallentamenti Invece sul percorso Urbano dell’a24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro poi in tangenziale all’altezza della Salaria verso Trionfale c’èmirato sulla Flaminia poi lungo l’Aurelia superata via di Acquafredda e sulla via Appia Antica tra Ardeatina e via delle Mura latine rallentamenti per incidente invece sulla Cassia in zona Tomba di Nerone alla posta di via marcetelli incidente anche in centro su via di San Basilio verso Piazza Barberini la strada è temporaneamente chiusa per pulizia le linee bus di zona percorrono In alternativa via Veneto per i ...