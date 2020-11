Tampone salivare per i bimbi ideato da 4 mamme-scienziate (Di martedì 3 novembre 2020) Il Tampone salivare per i bimbi inventato da 4 mamme-scienziate dell’Università di Milano: è un test affidabile come il Tampone molecolare Sono Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa e, dato non trascurabile, hanno tra tutte 11 figli in età scolare, le ricercatrici dell’Università Statale di Milano che hanno messo a punto un Tampone salivare molecolare… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 3 novembre 2020) Ilper iinventato da 4dell’Università di Milano: è un test affidabile come ilmolecolare Sono Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa e, dato non trascurabile, hanno tra tutte 11 figli in età scolare, le ricercatrici dell’Università Statale di Milano che hanno messo a punto unmolecolare… L'articolo Corriere Nazionale.

