Meteo Roma del 03-11-2020 ore 06 | 10

(Di martedì 3 novembre 2020)Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi a nord giornata nel complesso stabile con nebbia anche fitte in pianura padana a qualche numero regolare in transito nelle ore pomeridiane in serata nebbie e foschie nuovamente informazioni sui medesimi settori al centro cieli sereni con nubi basse sulla Toscana e sull’umbria al pomeriggio ancora tempo stabile ovunque in serata non mi basta in transito sulle coste tirreniche altrove variabilità asciutta al sud bel tempo con Cieli in prevalenza sereni nel corso della giornata non avremo sostanziali variazioni delle condizionio se non un aumento della nuvolosità nei bassi strati sul litorale tirrenico di Campania e Calabria temperatura devo mento su tutti italiani valori massimi e minimi risulteranno in viale calo ovunque le previsioni del ...