Lavoro agile o congedo per lavoratori con figlio in quarantena o con attività didattiche in presenza sospese. Tutte le novità (Di martedì 3 novembre 2020) Cosa possono fare i genitori con figli in quarantena o per i quali le lezioni in presenza siano state sospese. Il Decreto Ristori ha perfezionato la normativa già emanata con il DL Agosto. Il Ministero dell'istruzione ha emanato una prima nota che interessa gli Uffici interni, ma che può essere "studiata" per capire come applicare la normativa anche per il personale docente e ATA della scuola. Nella normativa infatti non ci sono esclusioni. L'articolo Lavoro agile o congedo per lavoratori con figlio in quarantena o con attività didattiche in presenza sospese. Tutte le novità .

