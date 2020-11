«Grande Fratello Vip 5»: la parabola di Francesco Oppini (Di martedì 3 novembre 2020) Ci sono concorrenti che sembrano avere la vittoria in mano e poi, di colpo, si ritrovano ad avere meno speranze di andare avanti di un inquilino entrato due mesi dopo di loro. È quello che è successo a Francesco Oppini, che all’inizio è stato più volte indicato come un papabile vincitore del Grande Fratello Vip per poi diventare un hashtag su Twitter, #oppinifuori, che gli è valso un sonoro rimprovero in diretta nella puntata andata in onda il 2 novembre. Ma andiamo per ordine. Oppini, che nel corso delle ultime settimane si è scontrato dapprima con Dayane Mello, che non ha mai nascosto di essere attratta da lui, e poi con Tommaso Zorzi, si è lasciato andare ad alcune frasi sessiste che non sono passate inosservate agli occhi del pubblico. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1323379498314801155 Leggi su vanityfair (Di martedì 3 novembre 2020) Ci sono concorrenti che sembrano avere la vittoria in mano e poi, di colpo, si ritrovano ad avere meno speranze di andare avanti di un inquilino entrato due mesi dopo di loro. È quello che è successo a Francesco Oppini, che all’inizio è stato più volte indicato come un papabile vincitore del Grande Fratello Vip per poi diventare un hashtag su Twitter, #oppinifuori, che gli è valso un sonoro rimprovero in diretta nella puntata andata in onda il 2 novembre. Ma andiamo per ordine. Oppini, che nel corso delle ultime settimane si è scontrato dapprima con Dayane Mello, che non ha mai nascosto di essere attratta da lui, e poi con Tommaso Zorzi, si è lasciato andare ad alcune frasi sessiste che non sono passate inosservate agli occhi del pubblico. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1323379498314801155

