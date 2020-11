Diego Maradona in ospedale, ma non per covid assicura il medico (Di martedì 3 novembre 2020) Il dottor Luque non ha fornito dettagli specifici sul disturbo di Maradona, ma ha detto che non era correlato al covid-19. Maradona è apparso in pubblico per il suo 60° compleanno venerdì scorso, prima della partita di campionato della sua squadra contro il Patronato allo stadio Gimnasia. Leopoldo Luque, medico di Maradona, smentisce le voci di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 3 novembre 2020) Il dottor Luque non ha fornito dettagli specifici sul disturbo di, ma ha detto che non era correlato al-19.è apparso in pubblico per il suo 60° compleanno venerdì scorso, prima della partita di campionato della sua squadra contro il Patronato allo stadio Gimnasia. Leopoldo Luque,di, smentisce le voci di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

