Cassa integrazione INPS per Covid: nuove 6 settimane, ma restano pagamenti in attesa (Di martedì 3 novembre 2020) Con l’approvato decreto Ristori entrato in vigore lo scorso 29 ottobre arriveranno altre sei settimane di Cassa integrazione ordinaria allo scopo di sostenere tutte le imprese che in questo difficile periodo sono state colpite dalla crisi a causa del Covid-19. Nel mentre però sono ancora molti coloro che si lamentano di non aver ricevuto il pagamento della Cassa integrazione: secondo i numeri forniti dall’INPS 17 mila lavoratori non hanno ricevuto ancora nulla, mentre secondo Repubblica sono addirittura oltre 200mila quelli a cui manca ancora almeno una parte dei pagamenti. Pagamento Cassa integrazione INPS: ancora attesa per agosto, intanto arrivano altre 6 ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 3 novembre 2020) Con l’approvato decreto Ristori entrato in vigore lo scorso 29 ottobre arriveranno altre seidiordinaria allo scopo di sostenere tutte le imprese che in questo difficile periodo sono state colpite dalla crisi a causa del-19. Nel mentre però sono ancora molti coloro che si lamentano di non aver ricevuto il pagamento della: secondo i numeri forniti dall’17 mila lavoratori non hanno ricevuto ancora nulla, mentre secondo Repubblica sono addirittura oltre 200mila quelli a cui manca ancora almeno una parte dei. Pagamento: ancoraper agosto, intanto arrivano altre 6 ...

LegaSalvini : ALL’INPS FERME 270 MILA DOMANDE IN ATTESA DELLA CASSA INTEGRAZIONE COVID - frafacchinetti : Ma è uno scherzo o stanno facendo sul serio?! Da una parte il governo rifinanzia la cassa integrazione con altre 18… - DaniloToninelli : Con il #DecretoRistori appena varato in arrivo per ristoranti e palestre rimborsi pari al 200% di quelli estivi e 4… - GialyBoM : RT @frapede: “Tutto è correttamente funzionante finché si aggiorna l’orario”. Vado a fare il sugo nel frattempo, tanto ho tempo siccome son… - frapede : “Tutto è correttamente funzionante finché si aggiorna l’orario”. Vado a fare il sugo nel frattempo, tanto ho tempo… -