Ancelotti | «Quel che si è scritto sui problemi di spogliatoio al Bayern o a Napoli | non è vero»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 novembre 2020)intervistato da France Football. Un’intervista molto lunga, in cui ha toccato molti nomi.non è stata mai toccata se non di striscio in un paio di risposte. Una volta sui suoidial. «Tuttolo che si èsui mieidial, o a, non è. Non mi sono mai posto contro Robben, Ribery o Hummels: Volevo far ruotare gli uomini e lanciare forze fresche. Tutto qua». La seconda volta è che quando l’intervistatore gli chiede del figlio Davide, di come sia lavorare con il figlio. «Oggi è probabilmente l’aspetto migliore del mio lavoro. A ...