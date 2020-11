“A Modo Bio” annuncia lo stop momentaneo (Di martedì 3 novembre 2020) di Erika Noschese L’emergenza Coronavirus e le conseguenti misure adottate dal governo regionale e nazionale hanno messo all’angolo i ristoratori salernitani. Dopo l’ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sempre di più sono i ristoranti che hanno scelto di abbassare le saracinesche, fino a data da destinarsi. L’ultimo, in ordine cronologico, è A Modo Bio, la pizzeria di via Brignano che, per la realizzazione delle pizze utilizza, da sempre, farine biologiche macinate a pietra esclusivamente da grano italiano. “Resteremo chiusi per tutto il periodo delle restrizioni, a causa degli orari che ci hanno imposto”, ha spiegato il titolare. Una decisione assunta, già una settimana fa, anche da Sal de Riso che ha scelto di chiudere momentaneamente il locale di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 3 novembre 2020) di Erika Noschese L’emergenza Coronavirus e le conseguenti misure adottate dal governo regionale e nazionale hanno messo all’angolo i ristoratori salernitani. Dopo l’ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sempre di più sono i ristoranti che hanno scelto di abbassare le saracinesche, fino a data da destinarsi. L’ultimo, in ordine cronologico, è ABio, la pizzeria di via Brignano che, per la realizzazione delle pizze utilizza, da sempre, farine biologiche macinate a pietra esclusivamente da grano italiano. “Resteremo chiusi per tutto il periodo delle restrizioni, a causa degli orari che ci hanno imposto”, ha spiegato il titolare. Una decisione assunta, già una settimana fa, anche da Sal de Riso che ha scelto di chiudere momentaneamente il locale di ...

thejeweIershand : @sssstressedout ESATTO?????? la metà sono in quel modo e l'altra metà sono cresciuti su twitter con la convinzione ch… - adalinesauer : @emoryorfman -questi personaggi a opinioni politiche e cose varie è in qualche modo “diffamatorio” ma secondo me se… - bio_72 : Ma che problemi ha la D’Eusanio?? Ma poi critica lei conciata in quel modo con quel trucco e quei capelli ridicol… - kendradegas : RT @justindegas: kendra e xavier fate un thread su di me così posso mettervi in bio perché la mia virgo moon non riesce a sistemare le vost… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 1.11.2020 (duemilaventi)–POLITICAL ASYLUM TO R.PAU IN ALL OVER THE WORLD–WHITE HOUSE (PRESIDENT D.J.TR… -

Ultime Notizie dalla rete : Modo Bio” Artprice analizza cinque "anomalie positive" nel mercato dell'arte del 2020 Fortune Italia