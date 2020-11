Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBREORE 17:35 SIMONE PAZZAGLIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E DIRAMAZONESUD; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA PONTINA E OSTIENSE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA TOGLIATTI A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CODE A TRATTI ANCHE SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E SETTECAMINI IN AMBO I SENSI DI MARCIA . UNO SGUARDO AI CANTIERI SULLA PONTINA LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ANAS DAL KM 10+550 AL KM 109+200 IN VARI TRATTI CON CHIUSURE TEMPORANEE TRAE TERRACINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI FINO AL 31 DICEMBRE RICORDIAMO CHE ...