Traffico Roma del 02-11-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 novembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane per un incidente Si procede a rilento in via Ostiense all’altezza di via del Campo Boario verso San Paolo code a tratti per lavori su via di Tor Vergata all’altezza di via Carlo betocchi ad Ostia da oggi fino al prossimo 11 dicembre lavori idrici in via delle Baleniere per questo motivo è chiusa la corsia preferenziale tra Viale Vasco De Gama e via delle Aleutine ricordiamo che è scattato ieri il nuovo blocco delall’interno della ZTL dell’anello ferroviario ed eccezione dei giorni festivi infrasettimanali ...