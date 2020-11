Stato e Regioni in mano a 10 mila burocrati. Il loro motto? Decidere di non decidere (Di lunedì 2 novembre 2020) I tecnici adesso dicono quello che due settimane fa evitavano, così del lockdown in arrivo si discute solo in termini di ampiezza. La decisione non è il fallimento di chi ha lavorato per evitarlo ma degli Italiani che, da giugno a ottobre, si sono comportati da irresponsabili. Parlare di chiusura sta creando tensioni sociali, nonostante l’impennata dei contagi, mentre si diffonde l’idea che gli anziani non valgano il blocco della società. Il popolo della movida ha iniziato a protestare, rivendicando la libertà di tirar l’alba ogni week-end e le vigilie delle feste comandate (da noi le più numerose del mondo). Nei luoghi eletti a simbolo del loro modo di socializzare, celebrano con spritz, mohito o birretta, a seconda della stagione, la liturgia modaiola di postare, su FB e Instagram, video e storie della nottata ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 novembre 2020) I tecnici adesso dicono quello che due settimane fa evitavano, così del lockdown in arrivo si discute solo in termini di ampiezza. La decisione non è il fallimento di chi ha lavorato per evitarlo ma degli Italiani che, da giugno a ottobre, si sono comportati da irresponsabili. Parlare di chiusura sta creando tensioni sociali, nonostante l’impennata dei contagi, mentre si diffonde l’idea che gli anziani non valgano il blocco della società. Il popolo della movida ha iniziato a protestare, rivendicando la libertà di tirar l’alba ogni week-end e le vigilie delle feste comandate (da noi le più numerose del mondo). Nei luoghi eletti a simbolo delmodo di socializzare, celebrano con spritz, mohito o birretta, a seconda della stagione, la liturgia modaiola di postare, su FB e Instagram, video e storie della nottata ...

Ultime Notizie dalla rete : Stato Regioni In corso la conferenza 'Stato-Regioni': si va verso il 'coprifuoco' dalle 21 e chiusura dei centri commerciali nel weekend ImperiaNews.it Dpcm anti-Covid, Zaia: “Conte non ha parlato di orari coprifuoco”

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha affermato che "Conte non ha parlato di orari coprifuoco nel nuovo Dpcm anti Covid".

Dpcm, l’intervento del premier Conte alle Camere

Gentile Presidente, onorevoli deputate, onorevoli deputati, desidero, in primo luogo, ringraziare il presidente Fico e tutti i Gruppi parlamentari per la disponibilità ad anticipare, da mercoledì ad o ...

