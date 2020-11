Serve un po’ di inflazione per uscire da questa montagna di debito (Di lunedì 2 novembre 2020) Prima che la seconda ondata del Covid spazzasse via ogni discorso, i nostri politici hanno vissuto una situazione imbarazzante: da un lato ostentavano euforia per i fondi del Next Generation Europe, che sarebbero stati la nostra salvezza, dall’altra erano imbarazzati in quanto non sapevano come utilizzarli in modo efficace.questa situazione è ancora più paradossale se si pensa che i benefici dei fondi europei sono almeno in parte sovrastimati. Il motivo è che i fondi europei possono sì fornire un aiuto in quanto evitano allo Stato italiano di andare direttamente sul mercato per finanziarsi – con il rischio di non trovare compratori dei titoli - ma non sono la risoluzione di tutti i nostri problemi. Ci illudiamo se pensiamo di mettere a posto i problemi strutturali della nostra economia con i fondi europei, soprattutto ci illudiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Prima che la seconda ondata del Covid spazzasse via ogni discorso, i nostri politici hanno vissuto una situazione imbarazzante: da un lato ostentavano euforia per i fondi del Next Generation Europe, che sarebbero stati la nostra salvezza, dall’altra erano imbarazzati in quanto non sapevano come utilizzarli in modo efficace.situazione è ancora più paradossale se si pensa che i benefici dei fondi europei sono almeno in parte sovrastimati. Il motivo è che i fondi europei possono sì fornire un aiuto in quanto evitano allo Stato italiano di andare direttamente sul mercato per finanziarsi – con il rischio di non trovare compratori dei titoli - ma non sono la risoluzione di tutti i nostri problemi. Ci illudiamo se pensiamo di mettere a posto i problemi strutturali della nostra economia con i fondi europei, soprattutto ci illudiamo ...

