Roma, lavori sulla Metro B: chiusa la stazione di Castro Pretorio, attivi bus sostitutivi (Di lunedì 2 novembre 2020) Mattinata di caos per i pendolari Romani a causa della chiusura provvisoria della fermata della Metro B “Castro Pretorio”. La stazione, come comunicato da Atac, resterà chiusa per lavori fino al 29 novembre. Sono stati attivati dei bus sostitutivi per: Termini, Ponte Mammolo, Portonaccio e via San Martino della Battaglia. Ecco di seguito il comunicato emanato da Atac: «La stazione Castro Pretorio della linea B della Metropolitana è chiusa e i treni transitano senza fermare. La chiusura è necessaria per consentire i lavori di sostituzione di scale mobili e ascensori che hanno raggiunto il limite trentennale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 novembre 2020) Mattinata di caos per i pendolarini a causa della chiusura provvisoria della fermata dellaB “”. La, come comunicato da Atac, resteràperfino al 29 novembre. Sono stati attivati dei busper: Termini, Ponte Mammolo, Portonaccio e via San Martino della Battaglia. Ecco di seguito il comunicato emanato da Atac: «Ladella linea B dellapolitana èe i treni transitano senza fermare. La chiusura è necessaria per consentire idi sostituzione di scale mobili e ascensori che hanno raggiunto il limite trentennale ...

virginiaraggi : Voglio aggiornarvi sui lavori che stiamo portando avanti in tutti i municipi di Roma grazie all’appalto da 48 milio… - CorriereCitta : Roma, lavori sulla Metro B: chiusa la stazione di Castro Pretorio, attivi bus sostitutivi - ManuCavazzini : RT @ale_ieva: I lavori per il nuovo #SkatePark di #Roma nel #XMunicipio sono in fase di ultimazione. Il progetto di utilizzo in concessione… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #lavori - Corso d'Italia ?CHIUSO tra via Marche e via Toscana ??Deviate le linee 89-490-495 in direzione B… - LuceverdeRoma : ??#Roma #lavori - Diramazione Roma Nord ? CHIUSO INGRESSO di Settebagni > Gra ??fino alle ore 05.00 del… -