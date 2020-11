Nuovo Dpcm: al via il coprifuoco.?Rischio lockdown per Lombardia e Piemonte (Di martedì 3 novembre 2020) Il decreto sarà firmato tra martedì e mercoledì, il Paese è diviso in tre. Più rigore dappertutto, ma possibili altri due livelli nelle singole regioni. Speranza vuole subito le zone rosse, ma i governatori protestano. Anche la Liguria potrebbe avere limiti rafforzati. Toti: siamo borderline Leggi su corriere (Di martedì 3 novembre 2020) Il decreto sarà firmato tra martedì e mercoledì, il Paese è diviso in tre. Più rigore dappertutto, ma possibili altri due livelli nelle singole regioni. Speranza vuole subito le zone rosse, ma i governatori protestano. Anche la Liguria potrebbe avere limiti rafforzati. Toti: siamo borderline

matteosalvinimi : #Salvini: Alle 21 del lunedì sera tra i presidenti di Regione che ho sentito nessuno sa niente perché nessuno dal g… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Attesa (oggi o domani) per i… - petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - infoitsalute : Conte: 'Misure del nuovo Dpcm differenziate per territori. L'Italia divisa in tre aree di rischio' - infoitsalute : Coronavirus, nuovo DPCM in arrivo: 'Italia divisa in tre' -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm: al via il coprifuoco. Rischio lockdown per Lombardia e Piemonte Corriere della Sera Crisanti: Attenzione perché le Regioni potrebbero truccare i numeri”

Il virologo: «Dpcm confuso, non chiarisce quando scattano le chiusure. Non vorrei che inducesse qualcuno a non essere trasparente sui dati per evitare il lockdown» ...

DIETRO CAOS DPCM/ Conte non ascolta nessuno ma il Colle (ora) sta con le Regioni

Dietro il nuovo Dpcm del governo, in ritardo di un giorno, si nasconde una fitta trattativa politica. Il centrodestra chiede a Conte (e al Quirinale) precise garanzie Giuseppe Conte ha perso il tocco ...

Il virologo: «Dpcm confuso, non chiarisce quando scattano le chiusure. Non vorrei che inducesse qualcuno a non essere trasparente sui dati per evitare il lockdown» ...Dietro il nuovo Dpcm del governo, in ritardo di un giorno, si nasconde una fitta trattativa politica. Il centrodestra chiede a Conte (e al Quirinale) precise garanzie Giuseppe Conte ha perso il tocco ...