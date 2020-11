Nigel Farage fonda il primo partito contro il lockdown (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo la spallata della Brexit, Nigel Farage, fondatore dell’Ukip e artefice dell’uscita da Londra dall’Unione Europea sembra pronto a un altro terremoto. Dagli Usa, dove sta supportando la campagna elettorale di Donald Trump, il leader populista sembra aver fiutato gli umori e l’insofferenza verso le misure restrittive imposte dal Covid-19 in tutta Europa e ha dichiarato di voler cambiare il nome del suo partito -la Brexit del resto è passata di moda – che dovrà focalizzarsi ora nel combattere il lockdown e le “violazioni delle libertà individuali” erose dall’emergenza sanitaria. Per Farage un nuovo lockdown si trasformerebbe in “ulteriori anni di vita persi”, mentre il modello a cui ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo la spallata della Brexit,tore dell’Ukip e artefice dell’uscita da Londra dall’Unione Europea sembra pronto a un altro terremoto. Dagli Usa, dove sta supportando la campagna elettorale di Donald Trump, il leader populista sembra aver fiutato gli umori e l’insofferenza verso le misure restrittive imposte dal Covid-19 in tutta Europa e ha dichiarato di voler cambiare il nome del suo-la Brexit del resto è passata di moda – che dovrà focalizzarsi ora nel combattere ile le “violazioni delle libertà individuali” erose dall’emergenza sanitaria. Perun nuovosi trasformerebbe in “ulteriori anni di vita persi”, mentre il modello a cui ...

