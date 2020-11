MI RITORNI IN MENTE – La beffa di Massa e il primo Mondiale di Hamilton (Di lunedì 2 novembre 2020) 2 novembre Nasce a Pontremoli (MS) nel 1939 l’ex portiere del Milan e dell’Italia Enrico Albertosi detto Ricky, esordisce nella Nazionale giovanile nel 1960. Compie 34 anni l’ex giocatore dell’Udinese Pablo Armero nato a San Andrès de Tumaco (Colombia) nel 1986, nel 1898 nasce il cheerleading organizzato grazie allo studente Johnny Campbell che dirige il tifo del pubblico. Muore a Firenze nel 2005 a 86 anni l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Ferruccio Valcareggi Nel 2008 il GP del Brasile che si corre sul circuito di Interlagos chiude il Mondiale di Formula 1: il vincitore è Felipe Massa su Ferrari ma il titolo piloti lo conquista con un solo punto di vantaggio e per la prima volta Lewis Hamilton che guida la McLaren-Mercedes. La scuderia di Maranello invece trionfa per la sedicesima ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) 2 novembre Nasce a Pontremoli (MS) nel 1939 l’ex portiere del Milan e dell’Italia Enrico Albertosi detto Ricky, esordisce nella Nazionale giovanile nel 1960. Compie 34 anni l’ex giocatore dell’Udinese Pablo Armero nato a San Andrès de Tumaco (Colombia) nel 1986, nel 1898 nasce il cheerleading organizzato grazie allo studente Johnny Campbell che dirige il tifo del pubblico. Muore a Firenze nel 2005 a 86 anni l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Ferruccio Valcareggi Nel 2008 il GP del Brasile che si corre sul circuito di Interlagos chiude ildi Formula 1: il vincitore è Felipesu Ferrari ma il titolo piloti lo conquista con un solo punto di vantaggio e per la prima volta Lewische guida la McLaren-Mercedes. La scuderia di Maranello invece trionfa per la sedicesima ...

