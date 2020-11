Lockdown, regioni valutate con il "semaforo": ecco come funzionerà (non conta solo l'Rt) (Di lunedì 2 novembre 2020) Tre scenari, tre livelli di chiusura. A seconda dell'indice Rt le regioni avranno semaforo verde, arancione o rosso. Il rosso, come è facilmente intuibile, rappresenta il livello massimo... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 2 novembre 2020) Tre scenari, tre livelli di chiusura. A seconda dell'indice Rt leavrannoverde, arancione o rosso. Il rosso,è facilmente intuibile, rappresenta il livello massimo...

petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - petergomezblog : Lockdown locali, molte Regioni non li vogliono e fanno muro col governo. Fontana: “Misure uniformi”. E con Toti e C… - carlaruocco1 : ?? “RESPINTI GLI ANZIANI IN OSPEDALE: 300 CASI IN LOMBARDIA” Non è ammissibile che in un paese civile siano i più f… - santoscibilia81 : @repubblica @RobertoBurioni I tentennamenti del governo (e soprattutto delle regioni -> vedi De Luca in Campania ch… - 03565 : RT @jacopo_iacoboni: Praticamente, nel dpcm Conte darà alle regioni il compito di decretare i loro stessi lockdown. Se non lo fanno loro, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown regioni Lockdown, regioni valutate con il semaforo: ecco come funzionerà (non conta solo l'Rt) Il Messaggero 22mila contagi Covid, oltre 2000 ricoveri in terapia intensiva

22mila contagi Covid, l’incremento delle vittime è di 233 in 24 ore, in aumento rispetto ai 208 di ieri. I pazienti in terapia intensiva in Italia superano i 2 mila e sono ora 2.022, in aumento di 83 ...

Coronavirus, l'ordine dei medici di Milano vuole il lockdown immediato della città

Rossi, Omceo: “La situazione è insostenibile per gli ospedali e la medicina territoriale, serve intervento drastico" ...

22mila contagi Covid, l’incremento delle vittime è di 233 in 24 ore, in aumento rispetto ai 208 di ieri. I pazienti in terapia intensiva in Italia superano i 2 mila e sono ora 2.022, in aumento di 83 ...Rossi, Omceo: “La situazione è insostenibile per gli ospedali e la medicina territoriale, serve intervento drastico" ...