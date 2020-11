Lockdown, regioni valutate con il "semaforo": ecco come funzionerà (non conta solo l'Rt) (Di lunedì 2 novembre 2020) Tre scenari, tre livelli di chiusura. A seconda dell'indice Rt le regioni avranno semaforo verde, arancione o rosso. Il rosso, come è facilmente intuibile, rappresenta il livello massimo... Leggi su ilmattino (Di lunedì 2 novembre 2020) Tre scenari, tre livelli di chiusura. A seconda dell'indice Rt leavrannoverde, arancione o rosso. Il rosso,è facilmente intuibile, rappresenta il livello massimo...

petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - petergomezblog : Lockdown locali, molte Regioni non li vogliono e fanno muro col governo. Fontana: “Misure uniformi”. E con Toti e C… - carlaruocco1 : ?? “RESPINTI GLI ANZIANI IN OSPEDALE: 300 CASI IN LOMBARDIA” Non è ammissibile che in un paese civile siano i più f… - Fabio_Carisio : LOCKDOWN IN ARRIVO PER 3 REGIONI DEL CENTRODESTRA. Piemonte, Lombardia e Calabria nel mirino del killer Conte - morettweet : RT @Corriere: Verso il nuovo Dpcm, via al coprifuoco.?Rischio lockdown per Lombardia e Piemonte -