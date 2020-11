L’appello dei medici di Milano: “Serve un lockdown immediato, situazione insostenibile. In prima linea senza protezioni. Fate presto” (Di lunedì 2 novembre 2020) “È necessario intervenire con un lockdown immediato ed efficace”. Non ha dubbi l’Ordine dei medici di Milano di fronte a una situazione “diventata insostenibile”. Il presidente Roberto Carlo Rossi è netto: “Fate presto!”, è il suo grido di allarme di fronte ai numeri della seconda ondata che continuano a crescere di settimana in settimana, mettendo sempre più sotto pressione gli ospedali della Lombardia, in particolare l’area milanese, dove nell’ultima settimana si sono registrati mediamente oltre 3mila nuovi casi ogni giorno. Il numero uno dell’Omceo del capoluogo lombardo torna a segnalare la “gravissima situazione sanitaria della Lombardia, nella quale le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “È necessario intervenire con uned efficace”. Non ha dubbi l’Ordine deididi fronte a una“diventata”. Il presidente Roberto Carlo Rossi è netto: “presto!”, è il suo grido di allarme di fronte ai numeri della seconda ondata che continuano a crescere di settimana in settimana, mettendo sempre più sotto pressione gli ospedali della Lombardia, in particolare l’area milanese, dove nell’ultima settimana si sono registrati mediamente oltre 3mila nuovi casi ogni giorno. Il numero uno dell’Omceo del capoluogo lombardo torna a segnalare la “gravissimasanitaria della Lombardia, nella quale le ...

