Il dramma di Gerd Muller | la moglie | “dorme in attesa di spegnersi”

Queste le parole di Uschi Müller alla Bild: “mio marito dorme in attesa della fine, è sempre stato un combattente, un tipo coraggioso, e lo è anche adesso. È calmo, sereno. Spero non possa pensare al ...

