Ibrahimovic a tutto gas: a Milanello con l'Harley (Di lunedì 2 novembre 2020) In campo trascina la sua squadra, sui social brilla per ironia e presenza costante. Zlatan Ibrahimovic ha lo spirito da duro e come tale non poteva non amare le due ruote , come certifica il suo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) In campo trascina la sua squadra, sui social brilla per ironia e presenza costante. Zlatanha lo spirito da duro e come tale non poteva non amare le due ruote , come certifica il suo ...

Orli19831 : RT @Mattweet88: Quindi per gli internati siamo scarsi, brutti da vedere (perché loro ovviamente fanno calcio champagne) e il gol di Ibrahim… - deatoffees : @it_mainsport Con #Ibrahimovic in campo il #Milan potrebbe davvero arrivare fino in fondo alla #serieatim, la squad… - SirPhi : RT @DonDie_Sospeso: @frigiola Nel video si vede il difensore dell'Udinese cercare di andare a prendere la palla di testa ma fermarsi quando… - RenatoMarino85 : Oggi 2 attaccanti, tra i più “anziani” del campionato hanno dimostrato che la cosa più importante nel calcio è fare… - DonDie_Sospeso : @frigiola Nel video si vede il difensore dell'Udinese cercare di andare a prendere la palla di testa ma fermarsi qu… -