Gudo Visconti Milano | donna fa incidente e finisce nel canale | la salva il sindaco eroe

(Di martedì 3 novembre 2020) Omar Cirulli,di, hato unache stava per morire dopo essere finita con l'auto all'interno di unper unstradale. Omar, 43 anni, che in quel momento ...

Mentre tornava a casa dopo la corsa serale Omar Cirulli ha notato la luce dell’abitacolo e non ha esitato ad entrare in acqua ...Omar Cirulli, sindaco di Gudo Visconti, ha salvato una donna che stava per morire. La storia Omar Cirulli, sindaco di Gudo Visconti, ha salvato una donna che stava per morire dopo essere finita con l' ...