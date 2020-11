Gigi Proietti, ritratto di un gigante. Quando diceva: gli attori hanno il privilegio di giocare fino alla morte (Di lunedì 2 novembre 2020) Sa essere veramente beffarda la vita. Gigi Proietti è morto oggi, alle 5.30, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Il 2 novembre, sul quale ironizzava: “La data è quella che è. Che dobbiamo fa'?”. L'immenso mattatore italiano è uscito di scena come solo i grandi artisti sanno fare, in silenzio. Era ricoverato da diversi giorni in una nota clinica romana per problemi cardiaci. La famiglia aveva tenuto il massimo riserbo. Ieri sera la sua situazione si è aggravata. Si trovava in terapia intensiva. Vicino a lui la compagna di vita, Sagitta Alter, e le due figlie Susanna e Carlotta. Già dieci anni fa Proietti aveva sofferto di cuore. Nel 2010 era stato ricoverato all'ospedale San Pietro di Roma, dopo aver accusato una forte tachicardia. Già allora si era tentato di non ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) Sa essere veramente beffarda la vita.è morto oggi, alle 5.30, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Il 2 novembre, sul quale ironizzava: “La data è quella che è. Che dobbiamo fa'?”. L'immenso mattatore italiano è uscito di scena come solo i grandi artisti sanno fare, in silenzio. Era ricoverato da diversi giorni in una nota clinica romana per problemi cardiaci. La famiglia aveva tenuto il massimo riserbo. Ieri sera la sua situazione si è aggravata. Si trovava in terapia intensiva. Vicino a lui la compagna di vita, Sagitta Alter, e le due figlie Susanna e Carlotta. Già dieci anni faaveva sofferto di cuore. Nel 2010 era stato ricoverato all'ospedale San Pietro di Roma, dopo aver accusato una forte tachicardia. Già allora si era tentato di non ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - matteorenzi : Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l’ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio a Gigi #Proietti - svnrisekook : RT @rtl1025: Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiaci. Straordi… - maolindas : RT @StoriaArte: Ciao Gigi, grazie per le risate che ci hai regalato. Un Grande. #gigiproietti #Gigi #2novembre #Proietti -