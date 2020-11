Gigi Proietti ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiaci in gravi condizioni (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva della clinica romana Villa Margherita. Proietti, che proprio ieri ha compiuto 80 anni, era ricoverato in clinica da qualche giorno perché non si sentiva molto bene, e stava facendo accertamenti per uno stato di affaticamento. Poi nel tardo pomeriggio di domenica ha avuto un malore, uno scompenso cardiaco. Le condizioni di Gigi Proietti restano gravissime. L'attore romano, da quanto si apprende, è stato sedato ed è sotto controllo. Nessuna conferma da parte della famiglia che mantiene il massimo riserbo. In passato Proietti aveva avuto ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 2 novembre 2020)innel reparto didella clinica romana Villa Margherita., che proprio ieri ha compiuto 80 anni, erain clinica da qualche giorno perché non si sentiva molto bene, e stava facendo accertamenti per uno stato di affaticamento. Poi nel tardo pomeriggio di domenica ha avuto un malore, uno scompenso cardiaco. Ledirestanossime. L'attore romano, da quanto si apprende, è stato sedato ed è sotto controllo. Nessuna conferma da parte della famiglia che mantiene il massimo riserbo. In passatoaveva avuto ...

fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - Corriere : Gigi Proietti ricoverato: è grave - Adnkronos : +++Teatro: Gigi Proietti ricoverato d'urgenza in clinica romana+++ - GiovanniG1950 : RT @Miti_Vigliero: Eh no Gigi, niente scherzi per favore che siam già abbastanza tristi e preoccupati. Forza leone, forza!?? Gigi Proietti… - zazoomblog : Gigi Proietti ricoverato in ospedale in terapia intensiva: è grave - #Proietti #ricoverato #ospedale -