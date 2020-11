Gabriele Rossi confessa: “Io e Gabriel Garko siamo stati amanti” (Di lunedì 2 novembre 2020) Ospite dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso è stato Gabriele Rossi. L’attore, ormai ex di Gabriel Garko, ha parlato per la prima volta della sua storia con il divo italiano. Ha poi aggiunto dei particolari inediti sulla loro relazione, mai rivelati prima. Ecco cosa ha dichiarato. Il coming out di Gabriel Garko, indiretto al Grande Fratello Vip e voluto a Verissimo, ha fatto luce su molte cose. Una tra queste il rapporto che lo legava a Gabriele Rossi. Descritto sulle riviste sempre come un’ “amicizia speciale”, dopo tempo è emersa finalmente la verità: i due sono stati insieme. Ormai la loro storia è finita ma tra ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 2 novembre 2020) Ospite dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso è stato. L’attore, ormai ex di, ha parlato per la prima volta della sua storia con il divo italiano. Ha poi aggiunto dei particolari inediti sulla loro relazione, mai rivelati prima. Ecco cosa ha dichiarato. Il coming out di, indiretto al Grande Fratello Vip e voluto a Verissimo, ha fatto luce su molte cose. Una tra queste il rapporto che lo legava a. Descritto sulle riviste sempre come un’ “amicizia speciale”, dopo tempo è emersa finalmente la verità: i due sonoinsieme. Ormai la loro storia è finita ma tra ...

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - MediasetPlay : A #noneladurso è il momento di Gabriele Rossi: in esclusiva un'intervista imperdibile! - WeCinema : La Festa del Cinema di Roma: si chiude con 'Cosa sarà' di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart e 'Fuori era Primave… - ItsMaarty_ : RT @trash_italiano: Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso https… - 5magicdirection : RT @trash_italiano: Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso https… -