DualSense ha una durata della batteria ' deludente' secondo uno YouTuber

Con il nuovo controller DualSense di PlayStation 5 in vendita ora, i giocatori possono già mettere le mani sulla tecnologia di nuova generazione di Sony. Ma secondo uno YouTuber, il controller ha una durata della batteria "deludente".A detta di tutti, il controller DualSense è una delle cose più eccitanti di PlayStation 5. Con il feedback tattile, i trigger adattivi e un nuovo design elegante, il dispositivo promette un'immersione totale nei titoli next-gen.Ma sebbene il controller sia attualmente in vendita nei negozi di tutto il mondo, non abbiamo ancora una console con cui provarlo. Lo YouTuber Sakis Karpas, tuttavia, ha condiviso i suoi pensieri sulla nuova tecnologia.

