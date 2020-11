Conte alla Camera: “Preoccupante affollamento negli ospedali, occupati 21% posti letto in terapia intensiva” (Di lunedì 2 novembre 2020) “La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle sue comunicazioni sull’emergenza Covid nell’Aula della Camera. “Non stiamo subendo un’insostenibile pressione nei reparti di terapia intensiva – ha aggiunto – ma registriamo un crescente preocupante affolamento negli altri reparti come le terapie sub-intensive e le aree mediche in generale”. L'articolo Conte alla Camera: “Preoccupante affollamento negli ospedali, occupati 21% posti letto in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso delle sue comunicazioni sull’emergenza Covid nell’Aula della. “Non stiamo subendo un’insostenibile pressione nei reparti diintensiva – ha aggiunto – ma registriamo un crescente preocupante affolamentoaltri reparti come le terapie sub-intensive e le aree mediche in generale”. L'articolo: “Preoccupante21%in ...

