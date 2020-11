“Che sono queste urla?!”. Caos a UeD, Maria De Filippi costretta a interrompere la puntata (Di lunedì 2 novembre 2020) puntata a dir poco movimentata a ‘Uomini e Donne’. Stavolta non c’entrano nulla Tina Cipollari e Gemma Galgani, che negli ultimi giorni se ne sono dette di tutti i colori, scatenando il Caos in studio. Protagonisti della vicenda sono stati altri due volti del dating show e Maria De Filippi è stata costretta a intervenire in prima persona per capirne di più. Si stava parlando della conoscenza tra Valentina Autiero e Germano Avolio, che stanno vivendo momenti turbolenti. Lei è convinta dei sentimenti che prova nei confronti del cavaliere e non avrebbe nessun dubbio sull’uscire insieme a lui dalla trasmissione. Non la pensa proprio così l’uomo, che preferisce schiarirsi ancora di più le idee prima di prendere ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020)a dir poco movimentata a ‘Uomini e Donne’. Stavolta non c’entrano nulla Tina Cipollari e Gemma Galgani, che negli ultimi giorni se nedette di tutti i colori, scatenando ilin studio. Protagonisti della vicendastati altri due volti del dating show eDeè stataa intervenire in prima persona per capirne di più. Si stava parlando della conoscenza tra Valentina Autiero e Germano Avolio, che stanno vivendo momenti turbolenti. Lei è convinta dei sentimenti che prova nei confronti del cavaliere e non avrebbe nessun dubbio sull’uscire insieme a lui dalla trasmissione. Non la pensa proprio così l’uomo, che preferisce schiarirsi ancora di più le idee prima di prendere ...

