Addio a Gigi Proietti, il ricordo di Alessandro Gassmann e degli altri: «Ciao, amico e maestro» (Di lunedì 2 novembre 2020) Poche parole, qualche foto. Il dispiacere per una morte improvvisa e prematura, espresso su Twitter, senza troppo pensare alle formule di rito. Alessandro Gassmann, Rita Pavone, Cesare Cremonini e Fabio Fazio, Enrico Vanzina e tanti altri, nella mattina di lunedì 2 novembre, lo hanno affidato ai social il cordoglio per la scomparsa di Gigi Proietti. «Ciao maestro e amico», ha scritto online Gassmann, pubblicando una foto di sé accanto all’attore, di cui Rita Pavone ha voluto ricordare «il talento ma anche l’umanità». Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 novembre 2020) Poche parole, qualche foto. Il dispiacere per una morte improvvisa e prematura, espresso su Twitter, senza troppo pensare alle formule di rito. Alessandro Gassmann, Rita Pavone, Cesare Cremonini e Fabio Fazio, Enrico Vanzina e tanti altri, nella mattina di lunedì 2 novembre, lo hanno affidato ai social il cordoglio per la scomparsa di Gigi Proietti. «Ciao maestro e amico», ha scritto online Gassmann, pubblicando una foto di sé accanto all’attore, di cui Rita Pavone ha voluto ricordare «il talento ma anche l’umanità».

