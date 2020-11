Virus | 29 907 i contagi e 208 vittime in 24 ore

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 1 novembre 2020) Francesca Galici Sono quasi 30mila i nuovi casi giornalieri di coronacon poco più di 180mila tamponi processati in 24 ore. Restano sopra i 200 i morti Sono scesi sotto i 30mila i nuovi casi giornalieri di corona: oggi, infatti, sono stati rilevati 29.907 tamponi positivi su un totale di 183.457 test processati. Un decremento assoluto imputato alla riduzione del numero dei tamponi analizzati in 24 ore, che però porta a un incremento dell'incidenza percentuale dei nuovi casi sul totale dei tamponi, che oggi è salita al 16,3%. Da ieri, però, si registrano 2.954 nuovi guariti. Il numero di deceduti ha subito un incremento di 208 unità, mentre i nuovi ricoveri in reparto sono 1.032, di cui in terapia intensiva 96.