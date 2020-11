Udinese Milan 0-1 LIVE: Kessié porta in vantaggio il Milan (Di domenica 1 novembre 2020) Alla Dacia Arena, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Udinese e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Dacia Arena”, Udinese e Milan si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Milan 0-1 MOVIOLA 18′ Gol del Milan – Ibrahimovic controlla su lancio di Bennacer e appoggia sull’accorrente Kessié che di destro realizza l’uno a zero di piatto 16′ Occasione per il Milan – Ibrahimovic defilato prova il cross in area, Larsen devia in fallo laterale 10′ Tiro di Saelemaekers ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Alla Dacia Arena, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 18′ Gol del– Ibrahimovic controlla su lancio di Bennacer e appoggia sull’accorrente Kessié che di destro realizza l’uno a zero di piatto 16′ Occasione per il– Ibrahimovic defilato prova il cross in area, Larsen devia in fallo laterale 10′ Tiro di Saelemaekers ...

Udinese_1896 : Contro il #Milan noi scendiamo in campo così ???? #UdineseMilan #ForzaUdinese #AlèUdin - SkyTG24 : Udinese-Milan 0-1: i rossoneri provano la fuga in classifica. DIRETTA - LIRossoNera : #Milan #SerieATim #UdineseMilan #livornorossoneralive @MassimoLandi7 ???? Udinese ?? Milan ????: occasione per l’Udinese - loof_78 : @Marcellari77 Lo stavo pensando anche io, che poi l'Udinese non è certamente una squadra aperta, l'Inter non so se… - MilanPress_it : Rossoneri in vantaggio! ???? #UdineseMilan #Kessie -