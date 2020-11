Trovate morte tre persone in Israele: potrebbero essere state tutte uccise (Di domenica 1 novembre 2020) I cadaveri di tre uomini sono stati ritrovati in prossimità della riserva naturale di Tel Dan. Si ipotizza un triplice omicidio. Israele, triplice omicidio: tre uomini trovati morti a Tel Dan su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 1 novembre 2020) I cadaveri di tre uomini sono stati ritrovati in prossimità della riserva naturale di Tel Dan. Si ipotizza un triplice omicidio., triplice omicidio: tre uomini trovati morti a Tel Dan su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Trovate morte Madre e figlia trovate morte in casa in pieno centro. Mistero sulle cause del decesso FrosinoneToday Terremoto nell’Egeo: 49 morti in Turchia, 2 in Grecia

Un terrible sisma ha colpito due giorni fa la cosa turca e quella greca, provocando numerose vittime. Secondo l’istituto di geofisica americano Usgs l’intensità del terremoto è stata di 7.0 ...

Terremoto Egeo, 51 morti e 896 feriti

Quasi svanita la speranza di trovare sopravvissuti sotto le macerie. Il sisma, di magnitudo 7 secondo l'Usgs e 6,6 secondo le autorità turche,ha anche causato la morte di due adolescenti in Grecia. A ...

