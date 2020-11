Torino Lazio streaming | dove vedere la gara in diretta

Leggi su calcioefinanza

(Di domenica 1 novembre 2020)– Lanon si ferma e torna in campo dopo il pareggio ottenuto nella seconda giornata della UEFA Champions League. Un 1-1 con il Club Brugge che conferma comunque i biancocelesti in testa alla classifica del girone. Laè in emergenza, a causa di un focolaio da Coronavirus, e affronterà … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.