Torino-Lazio | Caicedo gol all’ultimo minuto | euforia biancoceleste VIDEO

(Di domenica 1 novembre 2020), Felipefa 3-4. All’Olimpico Grandei biancocelesti rimontano incredibilmente il Toro trovando due reti in pieno recupero. Il gol vittoria è a firma diche da due passi beffa Sirigu e fa impazzire di gioia tutta la. Ecco la rete firmata all’ultimo

brfootball : HT: Torino 2-1 Lazio 48' Torino 2-2 Lazio 87' Torino 3-2 Lazio 90+4' Torino 3-3 Lazio 90+7' Torino 3-4 Lazio ?? - Sporf : ?? 15’ Torino 0-1 Lazio ?? 19’ Torino 1-1 Lazio ?? 24’ Torino 2-1 Lazio ?? 49’ Torino 2-2 Lazio ?? 87’ Torino 3… - SkySport : TORINO-LAZIO 3-4 Risultato finale ? ? #Pereira (15') ? #Bremer (19') ? rig. #Belotti (24') ? #MilinkovicSavic (49')… - thejario : RT @GliAutogol: Prepariamoci al nuovo tormentone: 'È finita Torino Lazio??' #TorinoLazio - rossi20_rossi : RT @SkySport: TORINO-LAZIO 3-4 Risultato finale ? ? #Pereira (15') ? #Bremer (19') ? rig. #Belotti (24') ? #MilinkovicSavic (49') ? #Lukic… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Lazio

Il tabellino di Torino - Lazio 3-4 il risultato finale: la bellezza di 7 gol per la clamorosa vittoria guadagnata proprio sul finale dai biancocelesti.Partita spettacolare e piena di emozioni al Comunale con la Lazio che va in vantaggio al quarto d'ora. Muriqi crossa da sinistra, Patric appoggia per Pereira che spara al volo battendo Sirigu.