Serie A, Sampdoria-Genoa: Scamacca in campo dal 1°, nuovo modulo per Maran. Le formazioni ufficiali (Di domenica 1 novembre 2020) Sale l'attesa per il derby della Lanterna.Sarà Sampdoria-Genoa a chiudere la sesta giornata di Serie A. Nel derby ligure i blucerchiati cercano il quarto successo consecutivo in campionato. Situazione sicuramente meno rosea per il Grifone, reduce da un avvio di stagione opaco parzialmente causato dalle svariate assenze legate ai contagi da Covid.Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. All. RanieriGenoa (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Lerager, Badelj, Rovella; Pandev, Zajc; Scamacca. All. Maran Leggi su mediagol (Di domenica 1 novembre 2020) Sale l'attesa per il derby della Lanterna.Saràa chiudere la sesta giornata diA. Nel derby ligure i blucerchiati cercano il quarto successo consecutivo in campionato. Situazione sicuramente meno rosea per il Grifone, reduce da un avvio di stagione opaco parzialmente causato dalle svariate assenze legate ai contagi da Covid.Di seguito, ledella sfida:(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri(4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Lerager, Badelj, Rovella; Pandev, Zajc;. All.

SkySport : ATALANTA-SAMPDORIA 1-3 Risultato finale ? ? #Quagliarella (13’) ? #Thorsby (59’) ? rig. #Zapata (77’) ? #Jankto (90… - PEFIORENTINA : Serie A 19.45 Derby della Lanterna Sampdoria v Genoa - AlfaqihMuch : Sampdoria vs Genoa || Serie A live stream Venue: Stadio Luigi Ferraris (Genoa) wacth live - Mediagol : #SerieA, #Sampdoria-#Genoa: Scamacca in campo dal 1°, nuovo modulo per Maran. Le formazioni ufficiali - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Sampdoria Genoa streaming: dove vedere la gara in diretta: Sampdoria Genoa streaming –… -