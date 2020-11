Serie A, cambia il protocollo anti Covid-19. Le novità (Di domenica 1 novembre 2020) Il calcio deve fare i conti inevitabilmente con il Coronavirus che ha stravolto il programma visto che molti calciatori sono positivi e diverse partite a rischio. Così la Figc ha deciso di cambiare il protocollo anti Covid-19 del calcio professionistico e della Serie A femminile. Da oggi oltre ai test molecolari, il tampone classico per intenderci, si potranno utilizzare come test diagnostici i controlli antigenici a risposta rapida. In pratica, i calciatori come gli studenti e i professori. Nella nuova norma pubblicata sul sito federale e condivisa con il dipartimento Sport del ministero, si fa infatti riferimento alla circolare del ministero della Salute che autorizza questo tipo di test nelle scuole per gli accertamenti a cui sottoporre i contatti stretti del soggetto ... Leggi su itasportpress (Di domenica 1 novembre 2020) Il calcio deve fare i conti inevitabilmente con il Coronavirus che ha stravolto il programma visto che molti calciatori sono positivi e diverse partite a rischio. Così la Figc ha deciso dire il-19 del calcio professionistico e dellaA femminile. Da oggi oltre ai test molecolari, il tampone classico per intenderci, si potranno utilizzare come test diagnostici i controlligenici a risposta rapida. In pratica, i calciatori come gli studenti e i professori. Nella nuova norma pubblicata sul sito federale e condivisa con il dipartimento Sport del ministero, si fa infatti riferimento alla circolare del ministero della Salute che autorizza questo tipo di test nelle scuole per gli accertamenti a cui sottoporre i contatti stretti del soggetto ...

Avviene tutto nel primo tempo, la doppietta di Muriel e la rete di Simy che prova a svegliare il Crotone . Nel secondo tempo tante occasioni, ma il risultato non cambia: l'Atalanta che sale a quota do ...

