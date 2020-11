Oroscopo, amore e sesso. Novembre 2020 tra previsioni e accoppiamenti ideali (Di domenica 1 novembre 2020) Oroscopo e relazioni affettive. Se c'è una cosa che in amore conta più di tutto, sono il dialogo e la comunicazione. Due aspetti decisamente ostacolati nell'ultimo periodo da un Mercurio in moto retrogrado: non detti, fraintendimenti, segreti mantenuti e desideri sottaciuti... Tutto questo non fa bene alla coppia, ma nemmeno a un single che spera che il suo flirt si traduca in qualcosa di più serio. Ora Mercurio torna diretto il 3, quindi finalmente si possono riaprire i flussi: parlate chiaro, dite tutto quello che avete in mente, ma soprattutto nel cuore. Da segnalare anche la luna nuova a metà mese, che induce tutti i segni a uno stop di introspezione. Ecco cos'altro vi aspetta questo mese dal punto di vista amoroso e sessuale, secondo il vostro segno zodiacale. Ariete Ultimamente hai cercato di entrare in contatto con la ... Leggi su gqitalia (Di domenica 1 novembre 2020)e relazioni affettive. Se c'è una cosa che inconta più di tutto, sono il dialogo e la comunicazione. Due aspetti decisamente ostacolati nell'ultimo periodo da un Mercurio in moto retrogrado: non detti, fraintendimenti, segreti mantenuti e desideri sottaciuti... Tutto questo non fa bene alla coppia, ma nemmeno a un single che spera che il suo flirt si traduca in qualcosa di più serio. Ora Mercurio torna diretto il 3, quindi finalmente si possono riaprire i flussi: parlate chiaro, dite tutto quello che avete in mente, ma soprattutto nel cuore. Da segnalare anche la luna nuova a metà mese, che induce tutti i segni a uno stop di introspezione. Ecco cos'altro vi aspetta questo mese dal punto di vista amoroso e sessuale, secondo il vostro segno zodiacale. Ariete Ultimamente hai cercato di entrare in contatto con la ...

