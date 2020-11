Modifica querela | è possibile integrare questo atto? La legge sul punto

(Di domenica 1 novembre 2020): è? LasulLaè undi cui ci siamo già occupati in più occasioni, riferendosi ad una molteplicità di situazioni quotidiane di cui spesso abbiamo notizia nei tg o nei giornali. Qui di seguito vogliamo chiarire un aspetto pratico della, che merita considerazione: si può effettuare lae, se sì, come? Ecco di seguito gli utili chiarimenti a riguardo. Se ti interessa saperne di più sulla differenza tra denuncia e, e quale delle due è da considerarsi più “grave”, clicca ...

Ultime Notizie dalla rete : Modifica querela

Pagella Politica

TAORMINA - Il Consiglio comunale di Taormina nomina il nuovo Collegio dei revisori del Comune ma la procedura d'aula per la relativa delibera rischia di finire in tribunale.Maria Teresa Ruta furiosa con l'ex Amedeo Goria: «Lo querelo. Non sa nemmeno se sua figlia ha avuto il morbillo». Guenda delusa ancora ...