Mirco Tritta: Così Lourdes mi ha cambiato la vita (Di domenica 1 novembre 2020) Una persona tradita, delusa dalla fede e da tuto ciò che deriva. Questo era Mirco Tritta prima di partire nel 2015 per Lourdes, chiamato a svolgere il Servizio Civile Nazionale all'estero. Era partito con la ferma convinzione che Lourdes fosse in realtà solo pura immaginazione della gente che ne decantava le meraviglie e la pace di quel luogo dove la Vergine Maria aveva deciso di apparire per ben 18 volte. Armato della sua macchina fotografica, quella che l'ha sempre accompagnato dall'età di 12 anni, è salito su quell'aereo. La Bella Signora della Grotta lo attendeva. Da lì la svolta, giorno dopo giorno, iniziata da un incontro, quello stesso che ebbe Bernadette, lì alla Grotta. 'Aquerò' così la chiamerà Bernadette fino ...

