Maran: «Questo sistema di gioco è nato perché ci permette di avere più soluzioni. Scamacca…»

Rolando Maran, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni dopo il derby pareggiato

DERBY – «Era il primo e resta un derby affascinante. Senza il pubblico non è la stessa cosa. Sogno che il prossimo si possa giocare con la gente, con i tifosi. Spero di godermi gli altri con lo stadio bello pieno». 

MODULO – «Questo sistema di gioco è nato perché mi sembra che ci permetta di avere più soluzioni di gioco. Nelle ultime partite non c'eravamo espressi bene e abbiamo lavorato in settimana: li ho messi nelle condizioni di ...

