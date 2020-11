Lockdown, la pandemia travolge l'Europa: Johnson chiude tutti a casa per un mese. Blindate anche Grecia e Austria (Di domenica 1 novembre 2020) Le cifre dell'epidemia non hanno lasciato scelta a Boris Johnson, che ieri ha dovuto cedere a una seconda ondata che sta travolgendo tutta l'Europa e che in Gran Bretagna rischia di essere... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 1 novembre 2020) Le cifre dell'epidemia non hanno lasciato scelta a Boris, che ieri ha dovuto cedere a una seconda ondata che stando tutta l'e che in Gran Bretagna rischia di essere...

pdnetwork : Si, no, forse. Nel giro di 24 ore Salvini, il capo dell'opposizione, ha (ri)cambiato idea innumerevoli volte su… - Maumol : C’è un allarme adolescenti: possiamo perdere la prossima generazione. Senza Scuola né tempo libero, chi si occupa… - rtl1025 : ?????? L'#Austria torna in #lockdown per contenere la pandemia: il governo ha deciso, tra l'altro, la chiusura di rist… - CordioliMirco : RT @claudio_2022: Conte rischia il (suo) lockdown: governo sempre più in bilico. - NonnaMaria15 : RT @claudio_2022: Conte rischia il (suo) lockdown: governo sempre più in bilico. -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown pandemia Lockdown, la pandemia travolge l'Europa: Johnson chiude tutti a casa per un mese. Blindate anche Grecia e Austria Il Messaggero Una Svizzera presto circondata dai lockdown? - Ticinonline

- Lo spettro del lockdown, nonostante le misure previste dalla pioggia di decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle ultime settimane, aleggia però anche sull'Italia. L'ipotesi è stata ...

Scuole aperte o chiuse? Quanto contano i contagi nelle scuole

In vista di un nuovo e probabile lockdown, almeno nelle zone in cui l’epidemia sta ... Anche il ministro della Salute Speranza fa sapere che «la scuola nel contesto di una pandemia non è intangibile».

- Lo spettro del lockdown, nonostante le misure previste dalla pioggia di decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle ultime settimane, aleggia però anche sull'Italia. L'ipotesi è stata ...In vista di un nuovo e probabile lockdown, almeno nelle zone in cui l’epidemia sta ... Anche il ministro della Salute Speranza fa sapere che «la scuola nel contesto di una pandemia non è intangibile».