La mamma del “latte al plutonio” risponde a De Luca, i dettagli (Di domenica 1 novembre 2020) L’ingiustificata enfasi nella controrisposta del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, sulla questione della chiusura delle scuole rivolta ad un bambino fa indignare la sua mamma. In un momento così difficile e delicato il politico di origini Lucane non ha esitato a dare la sua opinione diretta e senza alcun filtro alla madre di … L'articolo La mamma del “latte al plutonio” risponde a De Luca, i dettagli proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 1 novembre 2020) L’ingiustificata enfasi nella controrisposta del presidente della regione Campania, Vincenzo De, sulla questione della chiusura delle scuole rivolta ad un bambino fa indignare la sua. In un momento così difficile e delicato il politico di originine non ha esitato a dare la sua opinione diretta e senza alcun filtro alla madre di … L'articolo Ladel “latte al plutonio”a De, iproviene da YesLife.it.

LegaSalvini : LE SCENE STRAZIANTI CHE NON CI SAREMMO MAI SOGNATI DI VEDERE IN ITALIA. QUESTA MAMMA, QUESTI LAVORATORI NON SONO “S… - SeaWatchItaly : Una mamma piange sua figlia di 2 anni, un bimbo non rivedrà più sua madre. #SeaWatch4 ha ricevuto segnalazione del… - VanityFairIt : Alla prima esibizione di #Blind, @MarroneEmma è visibilmente emozionata, come una mamma orgogliosa del suo cucciolo ?? #XF2020 - Gianmarco210 : RT @Lunadargento5: Oggi festeggio con la torta il mio compleanno del 23 ottobre e il ritorno di mamma,a dopo ragazzi. Un abbraccio - antony220970 : RT @AlessandraOdri: Un'amica di mia mamma ha il #COVID19. Anche il marito, i figli e il suocero di 89 anni (!!), con tosse,febbre a 38 e sp… -