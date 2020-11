Gattuso: “Sconfitta meritata, le decisioni degli arbitri non le giudico” (Di domenica 1 novembre 2020) Sconfitta amara contro il Sassuolo per il Napoli, 2-0 il risultato finale per i neroverdi con le reti di Locatelli su rigore e Maxime Lopez. Nell’azione che poi ha portato al gol dello 0-2 un episodio molto contestato per una trattenuta al limite dell’area su Oshimen. Queste le parole del tecnico Gennaro Gattuso a Sky: “Tutte le partite sono difficili, accetto la sconfitta e dico che potevamo fare di più, abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Non spetta a me parlare delle decisioni degli arbitri, se non è andato a vedere il VAR vuol dire che l’ha vista in questa maniera, noi dobbiamo parlare della partita. L’episodio ci può stare, non sta a me giudicare l’operato degli arbitri. Il Sassuolo è una ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020) Sconfitta amara contro il Sassuolo per il Napoli, 2-0 il risultato finale per i neroverdi con le reti di Locatelli su rigore e Maxime Lopez. Nell’azione che poi ha portato al gol dello 0-2 un episodio molto contestato per una trattenuta al limite dell’area su Oshimen. Queste le parole del tecnico Gennaroa Sky: “Tutte le partite sono difficili, accetto la sconfitta e dico che potevamo fare di più, abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Non spetta a me parlare delle, se non è andato a vedere il VAR vuol dire che l’ha vista in questa maniera, noi dobbiamo parlare della partita. L’episodio ci può stare, non sta a me giudicare l’operato. Il Sassuolo è una ...

FBiasin : #Gattuso: 'La sconfitta ci sta e potevamo fare di più, non dobbiamo parlare del rigore e del var'. Il solito grande uomo. - GA7_Official : ??#NAPOLISASSUOLO 0-2! Sconfitta dolorosa e meritata in casa per il #Napoli di #Gattuso! Qui trovate le mie jastemm… - Dando_68 : RT @FBiasin: #Gattuso: 'La sconfitta ci sta e potevamo fare di più, non dobbiamo parlare del rigore e del var'. Il solito grande uomo. - BelpassoAlberto : RT @FBiasin: #Gattuso: 'La sconfitta ci sta e potevamo fare di più, non dobbiamo parlare del rigore e del var'. Il solito grande uomo. - MicheleBardini : RT @FBiasin: #Gattuso: 'La sconfitta ci sta e potevamo fare di più, non dobbiamo parlare del rigore e del var'. Il solito grande uomo. -

