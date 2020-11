F1 su TV8 | GP Emilia-Romagna 2020 | orari | programma | diretta gara gratis e in chiaro

Leggi su oasport

(Di domenica 1 novembre 2020) Oggi domenica 1° novembre (ore 13.10) si corre il GP di, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Si preannuncia grande spettacolo in questasullo storico tracciato intitolato a Dino ed Enzo Ferrari, dove si torna a correre dopo una lunghissima assenza. Attenzione all’o di partenza, ben diverso a quello cui siamo solitamente abituati: si scatterà alle ore 13.10, proprio per evitare che l’oscurità complichi il completamento della manifestazione. Si tratta di un evento cruciale per le sorti del campionato, Lewis Hamilton può ulteriormente allungare in classifica generale e mettere un’altra ipoteca sulla conquista del settimo titolo iridato. Valtteri Bottas scatterà dalla pole position davanti al compagno di ...