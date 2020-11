Cuciniamo insieme | il pan co’ i santi Un dolce-salato

Leggi su panorama

(Di domenica 1 novembre 2020) Per questa domenica di Ognisvi portiamo a Siena alla scoperta di unmolto antico. Si iscrive nella teoria dei panpapati o panpepati, ma chi dice che siano gli antenati o i cugini del panforte non sa quello che dice. Il panforte è prova di speziale e testimone di opulenza! E poi nasce da paste acide. Qui semmai una traccia di vicinanza la si può trovare nel pepe. Oggi il pan co' iche si prepara appunto a fine ottobre inizi di novembre e compare in tavola proprio il giorno di Ognis, il primo di novembre, è diventato unda pasticceria, con una carica ampia di uvetta, con molto zucchero e tanto miele. Si fanno dei pani di dimensioni mignon. Nei forni li trovate ancora quasi al vezzo antico a forma di pane grande, ma sempre molto ...