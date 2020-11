Canada, due morti e cinque feriti in attacco all'arma bianca (Di domenica 1 novembre 2020) Un uomo armato di spada e vestito da samurai ha ucciso due persone ferendone altre cinque a Quebec City, capoluogo dell'omonima provincia canadese. Uomo armato di spada uccide due persone in Quebec, polizia lo arresta su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 1 novembre 2020) Un uomoto di spada e vestito da samurai ha ucciso due persone ferendone altrea Quebec City, capoluogo dell'omonima provincia canadese. Uomoto di spada uccide due persone in Quebec, polizia lo arresta su Notizie.it.

RaiNews : E' di almeno due morti e cinque feriti il bilancio dell'accoltellamento avvenuto nella notte in Canada - MediasetTgcom24 : Canada, uomo in abiti medievali uccide due persone a colpi di spada #Canada - eli_grandi : RT @RaiNews: E' di almeno due morti e cinque feriti il bilancio dell'accoltellamento avvenuto nella notte in Canada - RattiEnrico : RT @Agenzia_Italia: Un uomo in armatura medievale ha ucciso due persone in Canada - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Un uomo in armatura medievale ha ucciso due persone in Canada -