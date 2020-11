Ballando con le Stelle 2020: Beppe Fiorello ballerino per una notte, puntata 31 ottobre (VIDEO) (Di domenica 1 novembre 2020) Ballando con le Stelle 2020 puntata 31 ottobre, Beppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo ballerino per una notte. Ecco il VIDEO dell’esibizione Ballando con le Stelle ieri, sabato 31 ottobre, è andato in onda con la settima puntata della nuova edizione, con Milly Carlucci alla conduzione. Nella puntata di ieri il ballerino per una notte era un trio, composto da Beppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo. Protagonisti di una nuova serie, “Gli orologi del diavolo” dal 2 novembre su Rai 1, il trio si è esibito da solo, ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 1 novembre 2020)con le31, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudoper una. Ecco ildell’esibizionecon leieri, sabato 31, è andato in onda con la settimadella nuova edizione, con Milly Carlucci alla conduzione. Nelladi ieri ilper unaera un trio, composto da, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo. Protagonisti di una nuova serie, “Gli orologi del diavolo” dal 2 novembre su Rai 1, il trio si è esibito da solo, ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - CdGherardesca : A tutti i fan di #kpop: ricordatevi di me anche stasera e aiutatemi a salvarmi mettendo like alla foto con… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @Vittoriaschisan e @samuel_peron vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - bubinoblog : #ASCOLTITV 31 OTTOBRE 2020: TU SI QUE VALES, BALLANDO CON LE STELLE, SAPIENS, IL NOME DELLA ROSA - Unf_Tweet : -